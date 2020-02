Chronique 5 minutes en Limousin

En Limousin et Périgord, quelques 70 barrages nous concernent ; tous ne servent pas uniquement à des fins électriques. Bon nombre ont pour vocation de servir de bassins de rétention d'eau afin de pallier les problèmes de sécheresse. En cas de pénurie d'eau, les barrages permettent de répondre à la demande agricole pour l'irrigation des cultures. Inversement, lors de fortes pluies et donc de risques d'inondations, les lacs barrages stockent le surplus d'eau sans parler des bases de loisirs.

"Les barrages sont au cœur de nos vies pour produire de l’électricité, refroidir les centrales nucléaires, irriguer les cultures, amener l’eau au robinet et faire du bateau l’été sur les lacs… » explique Nicolas Ubelman, réalisateur du film documentaire Barrages Eau sous haute tension, projeté à la BFM de limoges mercredi dernier.

Philipe André, Prévisionniste Météo à EDF Hydro et délégué syndical Sud Energie a répondu aux questions de Lucie Montibus pour RCF Limousin.