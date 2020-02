Chronique 5 minutes en Limousin

Sabine Becker a co-écrit avec François Rouillay : "En route vers l’autonomie alimentaire" aux Editions Terre Vivante. Un guide pratique pour reconquérir votre assiette ! Et aussi reconsidérer l’environnement local (et global) socio-économique de la production alimentaire. Vous y découvrirez comment on peut utiliser les friches dans nos communes et construire un jardin partagé ! des solutions et autant de constats qui pourraient changer le futur de nos enfants ! Pour les familles, les villes et les territoires ! Pour aller plus loin, se tiendra une formation-conférence le 25 avril 2020 à la librairie l'Oiseau-Lyre à St Yrieix-la-Perche ! Sabine Becker au micro de Lucie O'Sullivan RCF Limousin, pour les radios du GRAL.