Chronique 5 minutes en Limousin

Le féminisme, une question d’actualité surtout depuis l’essor des réseaux sociaux. Ces dernières années on assiste à des affaires comme Metoo ou plus récemment Polansky.

Pour les radios du GRAL, Arthur Billat d'Emergence FM reçoit Angèle, organisatrice d’un cour d’Auto-Défense Féministe et Populaire à Limoges. Le prochain cour aura lieu demain à l'Espace El Doggo.

Angèle fait partie de l'association "Les Affolés De La Frange".