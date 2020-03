Chronique 5 minutes en Limousin

C’est un formidable laboratoire que constitue le Salon du Livre de la Basse-Marche. Organisé le Samedi 7 Mars 2020 par la Radio locale RMJ et l’association « Lire et Chanter en Basse-Marche », à La Ferme de Villefavard, dans le nord Haute-Vienne, sa 4ème édition invite aux rencontres, aux découvertes et à la Lecture avec la participation d’une trentaine d’auteurs, des débats, un concert et un spectacle de Poésie… La chronique vous est présentée par Christophe Gourcerol de RMJ.