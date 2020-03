Chronique 5 Minutes en Limousin

Jardinier ou paysagiste ? Gilles Clément se désigne toujours par le premier



titre. On l’appelle aussi poète et philosophe grâce une vingtaine de livres



d’art, d’essais, de fables et de romans publiés depuis plus de vingt ans.



Toute sa production littéraire, scientifique ou paysagère s’élabore à partir



d’expériences vécues et d’observations faites sur le terrain.



Connu pour ses concepts des Jardin en mouvement, Jardin planétaire et du Tiers-Paysage :



Il est invité par l'Espace Panazol et le collectif Champ Libre. Il sera en



conférence à l'Etoile Bleue de Saint-Junien en Haute-Vienne ce samedi 7



mars 2020 à 18h30.