Chronique 5 minutes en limousin

Le samedi 14 mars 2020 entre 16h et 18h à la gare de Limoges-Bénédictins se déroulera un événement culturel organisé par trois étudiantes de la Faculté de Lettres de Limoges dans le cadre de leur cursus. L'objectif de leur projet, accessible à tous les publics grâce à sa gratuité, est de valoriser l'esthétique de cette gare historique et deux disciplines artistiques alliant musique et danse.

La chronique du jour vous est présentée par Yasmine Kichou de RTF Limoges.