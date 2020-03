Chronique 5 minutes en Limousin

FORMULE DU TEMPS

Une exposition monographique d'ANGELIKA MARKUL.

A la frontière de l'art, de la science et de la science-fiction, FORMULE DU TEMPS est un voyage dans le temps et dans l'espace, dont le Centre d'art se fait le vaisseau.

En écho à l'ambiguité du territoire de Vassivière, Angelika Markul propose un ensemble d'installations vidéo immersives, de tableaux et de sculptures de cire et de bronze. Ces œuvres inédites plongent le visiteur dans des paysages irréels qui interrogent l'origine de l'homme, où l'immensité de la nature tout comme la technologie occupent une place centrale.