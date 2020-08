Chronique 5 minutes en Limousin

Tout ce que vous avez voulu savoir sur les jardins de l'Évêché, et les jardins botaniques entretenus par la ville de Limoges … se tient dans cette chronique.



5 minutes pour cheminer dans les allées de la diversité, des fleurs jusqu'aux arbres … tout est fait pour donner envie de musarder et voir l'évolution des jardins au cours de l'année, qu'est ce qu'un jardin botanique ? par ex. comment faire pousser une graine de lotus ? …sans oublier les sujets qui concernent tous les jardiniers : traitement, sécheresse et observation du vivant…



Paul et Thomas sont Jardiniers et philosophes, ils ont répondu aux questions de Lucie Montibus O’Sullivan pour RCF Limousin