Chronique 5 minutes en Limousin

Retour sur l'assemblée plénière du Conseil de développement pour la langue occitane des jeudi 27 et vendredi 28 août dernier à Sabres dans les Landes. Avec encore en moyenne 12% de locuteurs, les départements du Périgord-Limousin et de la Charente-Limousine figurent parmi les mieux placé en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Charline Claveau, conseillère régionale déléguée aux Langues et cultures régionales dresse le bilan de l’Amassada au micro de Sébastien Péjou.