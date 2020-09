Chronique 5 minutes en Limousin

Un forum des métiers de la sécurité est organisé le 17 septembre prochain à Limoges.

Plus de 2000 postes sont à pourvoir en Nouvelle-Aquitaine, des besoins par ailleurs renforcés par cette période COVID 19, mais attention les inscriptions sont limités !

Krystel LE LAY CAROFF, Directrice Territoriale Limousin de l'office Français de l’Immigration et de l'Intégration l'un des organisateurs de l'évènement, nous en dit plus au micro RTF de Yasmine Kichou pour le GRAL.