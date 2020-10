Chronique 5 minutes en Limousin

Conçu au départ comme une simple animation éphémère, le Salon de la Caricature et du Dessin de Presse de St-Just s'est rapidement inscrit parmi les événements incontournables de la « saison » culturelle limousine.



Cette année le Roi Covid-19 semble s'être invité parmi les planches de nos dessinateurs préférés... mais il y en a pour tous les goûts et tous les rires : 50 années de "unes" de Charlie Hebdo, Daryl Cagle, Steve Bell, Zoran Petrovic.... ils sont tous présents pour notre plus grand plaisir...



Guy Hennequin au micro de Lucie Montibus O'Sullivan