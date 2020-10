Chronique 5 minutes en Limousin

Un village dans la ville, un havre de paix pour les enfants en difficultés familiales. Le chantier du Nouveau Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille de la Haute Vienne avance à grand pas. Il accueillera, dans le quartier chinchauvaud, une quarantaine de jeunes en difficultés d'ici la fin de l'année 2021. Le Centre se composera d'un village de maisonnettes avec chambres individuelles, cuisine et salle d'eau pour ressembler le plus possible à un vrai foyer. Toutes seront articulées autour d’un jardin privatif avec terrasse pour offrir un abri protégé aux enfants placés.