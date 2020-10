Chronique 5 minutes en Limousin

Pour un territoire plus attractif et acteur des énergies renouvelables : le Parc Naturel Régional Millevaches a un nouveau président



La chronique du jour nous emmène sur le territoire de la Montagne limousine. Philippe Brugère, maire de Meymac et vice-président de Haute-Corrèze Communauté, a été élu président du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin.



Déplacements, rencontres et concertations seront au cœur de son mandat. Philippe Brugère souhaite que le PNR devienne un des acteurs majeurs du débat public. Il est au micro Radio Vassivière de Rodolphe Joly.