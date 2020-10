Chronique 5 minutes en Limousin

Ann Lan expose dans la chapelle Saint-Libéral de Brive du 14 octobre au 8 novembre. 40 années de travail sur la peinture sur soie, un art difficile et exigeant. Ann Lan a été reconnue « peintre sur soie par excellence » par ses pairs, lors d’une conférence qu'elle a faite au premier Congrès mondial à Washington et le Ministère de la Culture lui a décerné, parmi ses très nombreuses récompenses le titre honorifique de « Chevalier des Arts et Lettres ».Ann Lan est l'invitée de Philippe d'Hauteville.