Chronique 5 minutes en Limousin

Les Obligations de Quitter le Territoire Français (OQTF) ont fortement augmenté en Creuse ses dernières semaines, selon Réseau Éducation Sans Frontières (RESF) et Amnesty International. Anne-Laure Le Joliff de RPG, pour le GRAL, reçoit aujourd'hui Yolande et Dominique Duranton, bénévole au sein de RESF et Amnesty International.