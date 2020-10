Chronique 5 minutes en Limousin

Depuis janvier 2019, Solutions Alternatives et Solidaires en Limousin, le réseau Tela, et ALISO – Réseau creusois des Acteurs du lien social – travaillent ensemble à la création d’un outil d’accompagnement des porteur.euse.s de projets de l’ Economie Sociale et Solidaire. L’objectif est de donner à chacun.e les outils et les contacts nécessaires à la création et à l’installation de son projet en Creuse, en favorisant les liens entre habitants, structures et collectivités. Un reportage d’Anne Laure le Joliff