Chronique 5 minutes en Limousin

C’est la saison de récolte des châtaignes en Limousin et la production est en plein essor. Entre Corrèze, Dordogne et Haute-Vienne, ils sont 1500 à produire les marrons qui feront le régal des amateurs. Emmanuel Rabaud est castanéiculteur (producteur de châtaigne) sur les communes de La Meyze et La Roche L’Abeille (87). Il est le président du syndicat Marrons et Châtaignes du Limousin. Il est au micro de Christophe Gourcerol de KaolinFM, pour le GRAL.