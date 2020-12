Chronique 5 minutes en Limousin

23 personnes dont 16 "ex-mineurs" ont pris l'avion hier en direction de La Réunion, un retour sur leur île natale pour la première fois pour quelques Creusois. Les 5 et 6 décembre se tiendront des conférences à Saint-Denis. Valérie ANDANSON, Secrétaire et Chargée de Communication de la Fédération des Enfants Déracinés des DROM (Départements et Régions d'outre-mer) est l'invitée d'Anne-Laure le Joliff de RPG pour la chronique du jour.



(Pour votre information, nous aurons des interviews en provenance de La Réunion grâce à l'un de mes contacts sur place, journaliste pour Radio Freedom).