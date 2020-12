Chronique 5 minutes en Limousin

On la regarde tous les matins pour savoir comment s'habiller, mais la météo sert bien plus qu'à ça...

Avec Louis Bodin, météorologue, Frédéric Van Heems, directeur général de Veolia Eau France et Florence Mouly, directrice de la Corrèze et de la Dordogne de chez Veolia, on découvre quelles sont les autres utilités des prévisions et surtout, comment on les fait...