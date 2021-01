Chronique 5 minutes en Limousin

Dernier épisode de notre, retour aujourd’hui sur l’actualité qui a marqué le mois de décembre 2020 en Limousin et Périgord. Voyage sur l’Ile de leurs racines pour une 20aine d’ « enfants de la Creuse », économie complexe en Corrèze entre Borgwarner et plateformes inter-régionales de gestion de la main-d’œuvre étrangère, avant de jeter un froid avec la météo, retour sur les nouvelles têtes arrivées en Décembre : Luc Servant (Pdt Chambre régionale d’Agriculture), Alice Mallick (sous-préfète chargée de la mise en place du plan particulier pour la Creuse) et Carole Drucker-Godard (rectrice de l’académie de Limoges). La chronique du jour est présentée par Sébastien Péjou.