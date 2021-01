Chronique 5 minutes en Limousin

Acteur de l'Économie Circulaire, Citéo est l'interface des industries et des collectivités territoriales.



La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, une loi qui entend accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. 130 articles pour transformer notre système en profondeur : l’objectif ? lutter contre les différentes formes de gaspillage. Un des acteurs-clé de l'économie circulaire c’est CITEO.