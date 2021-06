Chronique 5 minutes en Limousin

J-1 avant le premier festival en plein air de tout le Limousin... Et c'est à Tulle qu'il se passe ! Les Nuits de Nacre font leur grand retour après un an d'absence. C'est un événement très attendu par tous les fans d'accordéons et qui fait battre le cœur de la ville durant trois jours.

Tom Hannane de Bram' FM est allé voir Jean Servières, le président de la Cité de l'Accordéon, et Camille Ribeiro, coordinatrice, qui essuient encore les plâtres à quelques heures du coup d'envoi !