Chronique 5 minutes en Limousin

Chaque dimanche à 11h30… Quai Baluze à Tulle, une manifestation musicale et poétique est autorisée par la préfecture de Corrèze depuis déjà 13 semaines. Cette « manif » permet aux tullistes mais aussi des alentours (jusqu’à Limoges, Brive, Bugeat…), et ce quel que soit le temps, de venir échanger et partager un moment d’évasion possible dans un monde confiné où les espaces de spectacles et d’exposition sont fermés. Reportage de Philippe d’Hauteville.