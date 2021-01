Chronique 5 minutes en Limousin

Opération "Cœur de ville" à Tulle (19) comme dans 222 autres communes françaises. Le but est de redynamiser les centres-villes abandonnés. En Corrèze, Tulle et Brive font partie de ce dispositif. Fabrice Marthon, adjoint à la mairie de Tulle et élu à Tulle Agglo' est l'invité de Tom Hannane de BramFM et RGB.