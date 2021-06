Chronique 5 minutes en Limousin

Dimanche 27 juin aura lieu le 2nd tour des élections départementales et des élections régionales. Selon un sondage JDD/Ifop paru le 24/06/2021, seulement 36% des Français disent avoir l'intention d'aller voter dimanche pour le second tour des élections régionales. Nous sommes allés à votre rencontre en Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. Chronique préparée par Lucie Montibus O'Sullivan et Olivier Ceyrac, présentée par Sébastien Péjou.