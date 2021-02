Chronique 5 minutes en Limousin

Un restaurant solidaire, à Nexon, pour réutiliser les surplus alimentaires des supermarchés et des producteurs. « La Cantine », c'est le projet lancé par l'association « Ouvre Boite ». Sa mission : la lutte contre le gaspillage alimentaire puisqu'il récupère les aliments encore consommables invendus de circuits courts et productions de qualité. Le projet donnera lieu à la création d'une conserverie professionnelle et participative. Il a été imaginé lors du premier confinement, au printemps 2020. Natacha Margotteau, membre de l'association « Ouvre Boite » est au micro de Christophe Gourcerol.