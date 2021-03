Chronique 5 minutes en Limousin

La Ferme pédagogique est le lieu idéal pour alimenter la curiosité et l'éveil des sens... c'est l'occasion de découvrir et d’approcher de nombreuses espèces animales et de se familiariser au milieu agricole... Cécile Maisonnier-Brunet est à la tête de la Ferme pédagogique "les sabots de laine" à Saint-Hilaire Bonneval en Haute-Vienne... éleveuse d'une centaine de moutons en agriculture biologique, elle accueille chaque année des dizaines d'enfants pour des séjours d'immersion à la ferme... Elle est au micro de Christophe Gourcerol.