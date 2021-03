Chronique 5 minutes en Limousin

À travers la sélection d’une trentaine de sites, dont une grande majorité sont ouverts au public, le livre « PNR Périgord-Limousin : Patrimoine industriel et artisanale » révèle toute la richesse et la diversité d’un patrimoine souvent méconnu et de traditions ouvrières singulières, entre Périgueux, Limoges et Angoulême.Paru aux éditions du Festin, dans la collection « Visages du patrimoine », le livre est le fruit de trois années d’inventaire mené sur le territoire.



Écoutez Florian Grollimund (grolimounde), chargé de mission « Inventaire du patrimoine » au Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. Il est au micro de Christophe Gourcerol.