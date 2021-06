Chronique 5 minutes en Limousin

Chronique spéciale résultats des élections départementales en Limousin et Périgord. Comme au niveau régional, il n’y a aucun changement en Limousin et Périgord. La Creuse et la Corrèze restent à droite avec à leur tête, respectivement, Valérie Simonet et Pascal Coste. Du côté de la Dordogne et de la Haute-Vienne, pas de changement non plus, ils restent à gauche avec à leur tête, respectivement Germinal Peiro et Jean-Claude Leblois.