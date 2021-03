Chronique 5 minutes en Limousin

La forêt Creusoise est essentiellement constituée de petits propriétaires, qui ont hérité de petites parcelles et ne savent pas trop quoi en faire. Pour éviter que ces parcelles ne partent en coupes rases, processus extrêmement préjudiciable aux sols et aux paysages, une association a vu le jour il y a un an et demi: Forêt Vivante. Anne-Laure Le Joliff de RPG a rencontré son président, Jean-Jacques Lecreurer.