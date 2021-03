Chronique 5 minutes en Limousin

Suivez-nous dans l'exploration d'un musée vivant ! A la Jonchère St Maurice se trouve un arboretum réunissant des arbres de plus de cent ans et d'espèces du monde entier. A l'occasion de la journée internationale de la forêt, le site vous propose tout un tas d'activités des plus surprenantes...... Parmi elles, le Tree Riding ! Découvrez de quoi il s'agit au micro RCF Limousin de Florette Stoeckle.