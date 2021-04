Chronique 5 minutes en Limousin

Vous habitez dans un quartier éloigné du centre-ville ? Entreprendre vous attire mais vous ne savez pas comment sauter le pas ? Vous voulez créer votre propre entreprise ? Vous avez des questions sur l’univers de l’entrepreneuriat ? et bien sachez que depuis plus d’un an CitésLab et BGE Limousin accompagnent les entrepreneurs des quartiers dans leurs projets de création. Pour encore plus d'informations sur le sujet, écoutez la chronique du jour proposée par Yasmine Kichou de RTF Limoges.