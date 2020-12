Chronique 5 minutes en Limousin (4)

A la recherche de leurs racines : des creusois sont de retour sur l'Île de La Réunion cette semaine. Sur "leur île" qu'ils ont dû quitter entre 1962 et 1984. Plus de 2000 enfants réunionnais furent déportés par les autorités françaises dans le but de repeupler certains départements métropolitains victimes de l’exode rural comme la Creuse. L’affaire dites « des Enfants de la Creuse » n’est pas terminée.



Une 15aine de creusois viennent d’arriver sur l’Île de la Réunion, pour la plupart c’est la première fois depuis leur départ forcé. Notre correspondant sur place était en compagnie de Maryline sur le tarmac de l’aéroport Roland Garos de la Réunion.