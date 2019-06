Chronique 5 minutes en Limousin

Les 14 et 15 mars, la Creuse a accueilli à La Souterraine les 1ères Assises Nationales Santé, Secours et Territoires, organisées conjointement par l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Creuse et le SDIS 23 . Quel bilan ? Anne Laure Le Joliff de RPG a rencontré le colonel Frédéric Delcroix du SDIS 23 qui présente le manifeste santé secours et territoire.