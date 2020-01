Chronique 5 minutes en Limousin Elephant Haven

Elephant Haven, un sanctuaire pour éléphants de 29 hectares, ouvrira ses portes dans le Parc Naturel Régional du Périgord Nord, en 2020.

Un beau projet mis sur pied par Tony Verhulst et Sofie Goetghebeur à Bussière Gallant en Haute-Vienne.

Une excellente nouvelle pour ces pachydermes retraités du cirque et des zoos… Et une première en Europe !

Chronique présentée par Lucile Auconie de KaolinFM pour le GRAL.