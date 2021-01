Chronique de l'enseignement catholique. - 29 janvier 2021 à 19:45

Tous les vendredis à 19h45

Chaque semaine, votre rendez-vous avec l'enseignement catholique. Stéphane Nouvel, Directeur Interdiocésain de l’Enseignement catholique des diocèses de Limoges et Tulle Secrétaire Général de l’Enseignement catholique des Provinces de Bordeaux et Poitiers en Nouvelle Aquitaine, anime cette émission. L’ensemble des responsables d’établissements sont mis à contribution pour venir témoigner à l’antenne des initiatives organisationnelles et pédagogiques locales.