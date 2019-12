Chronique de l'Europe - Camille Djurovic

La nouvelle présidente de la commission européenne met en place un pacte vert pour l'Europe et veut en faire le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050.

Brexit : un vote de lassitude a opté pour la sortie de l'Europe, plutôt que pour un second référendum. Cependant, l'Ecosse et l'Irlande envisagent une éventuelle indépendance ...