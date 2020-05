Chroniques du monde d'après

Ils sont les premiers concernés par le monde d’après, ceux qui l’habiteront pendant pendant plusieurs décennies encore si tout va bien, ceux qui mettront au monde les femmes et les hommes du futur qui, a leur tour, vivront sur la terre si nous parvenons à sauver l’avenir. Comment cette génération des 18-30 ans, déjà fortement impactée et conscientisée par les changements climatiques, va-t-elle pouvoir tenir dans la tempête de la crise économique qui s’annonce et va la frapper de plein fouet? François Mandil, chroniqueur de Commune planète, écologiste de longue date, responsable de la communication des Scouts et Guides de France ces 6 dernières années, livre sa réflexion et ses questionnements sur le sujet. Une réflexion et un questionnement nourris par la chronique "Génération écolo" de Clara, jeunes lilloise engagée dans le mouvement Youth for climate.

Et puis, Comment la Bible et les textes chrétiens contemporains peuvent-ils éclairer la sortie de crise et le monde qui vient. Le théologien Fabien Revol livre quelques clés et propose quelques pistes de discernement et de réflexion.,

Christine Simon, elle, témoigne de la manière dont le confinement l'a reconnectée à son quartier et espère que deux mots éclaireront l'après-confinement : dignité et sobriété.

Et puis, Eric de Kermel nous emmène à la rencontre du Nanoulak, animal métisse, comme une parabole du nouveau monde à inventer.