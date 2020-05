Chroniques du monde d'après

Je pense que le moment dans lequel on est, pour l'envisager de façons radicale en se disant que tout doit changer et que c'est une opportunité extraordinaire pour permettre ce changement vers cette nouvelle manière d'habiter la terre à laquelle on aspire tous, cette vision-là est finalement possible quand on a soi-même des ressources matérielles, psychiques, intellectuelles, spirituelles pour nous aider à envisager ces changements. Et je pense que le considérer de cette manière, c'est oublier tous ceux qui n'ont pas ces ressources et on voit bien que la crise accentue encore plus les lieux de fragilité, de désespérance, les lieux sous tension. C'est vrai du couple ou de la famille où il peut y avoir de la maltraitance, de la petite entreprise qui a du mal à boucler ses fins de mois et dont les salariés perdent leur emploi et n'ont plus de ressources, c'est vrai de ceux qui sont en train de jeter leurs stocks de fraises parce qu'ils ne trouvent pas de circuits pour les écouler. Ces personnes, qui sont majoritaires, leur souhait profond est d'abord que ça redevienne comme avant et qu'ensuite éventuellement on se pose d'autres questions. Donc, si on ne pense ce monde d'après que de façon idéale, nous qui sommes nantis d'un certain nimbre de ressources qui nous permettent de l'aborder sereinement et qu'on ne pense pas en même temps à la façons dont on va accompagner l'ensemble de ces personnes pour qu'elles puissent garder leur dignité, on va passer à côté de quelques chose, en clivant encore plus comme lors de la crise des gilets jaunes, en faisant de l'écologie un truc pour les bobos.

Je crois surtout que sur la question écologique la crise du Covid n'a rien changé au sujet. Les problématiques posées en matière de biodiversité et de climat étaient posées bien avant et la réponse à ces défis doit s'élaborer et se construire sur le temps long. On met trop de temps à mettre en place les vraies réponses structurelles qui feront que les choses changeront et c'est seulement ce temps long qui permet d'éccompagner les changement et d'intégrer tous ceux qui sont plus vulnérables, plus fragiles ou ceux qui ont des activités polluantes ou qui impactent la biodiversité.

Le Covid peut changer les choses au niveau individuel, chacun aura peut-être envie de faire des choix pour changer la donne. Mais au niveau de la société les réponses sont beaucoup plus complexes, il y a une interdépendance extrême. "On ne peut pas inventer un nouveau monde en appuyant sur reset".

"Ce qui était impossible est devenu possible suite à ce petit virus" "la peur nous fait faire ce que nous n'arrivions pas à faire auparavant, mais c'est une réponse très court-termiste". "les gens du GIEC sont très inquiets d'un redémarrage en fanfare au nom du fait qu'il faudrait absolument rattraper le temps perdu au niveau économique. Quand j'entendais G Roux de Bézieux dire qu'il faudrait ne plussupporter les contraintes écologiques pour permettre la relance, ça prouve bien que ce Covid peut être dramatique d'un point de vue écologique". "Non le Covid n'est pas une bonne nouvelle pour l'écologie, si on ne retrovue pas des lieux de gestion du long terme".

Texte de Bruno Latour, avec des questions qu'il suggère que chacun puisse se poser. Bruno Latour a fait un texte où il aborde ce que nous vivons et où il invite à se poser un certain nombre de questions pour que nous ne passions pas à côté de cette occasion extraordinaire qui nous est donnée de réinterroger un certain nombre de nos modes de fonctionnement. ce qu'on a redécouvert : "en particulier la valeur des liens, parce que même s'ils ont été virtualisés pour un certain nombre, on a parfois découvert que sans ces liens on était très pauvre". Aussi la redécouverte de la nature... "Qu'est-ce que je veux garder de cette expérience ?" "Qu'est-ce que je ne veux plus retrouver de ma vie d'avant".

Changement au niveau des entreprises elles-mêmes notamment en matière de télétravail, avec une conception différente du travail

Au niveau de la vie démocratique, appel à renouveler "notre manière de faire société" en particulier dans les communes et les territoires qui on été "on s'est rendu compte que le lieu qui tenait la société était du côté des municipalités où il y avait cette attention à des situations de détresse. On a vu plein de systèmes d'entraide qui on tenu, non pas grâce à la proposition étatique, descendante, jacobine, mais bien par la qualité de ce qui se vivait dans les territoires. Et là, il y a quelque chose dans la manière de faire société et d'animer notre démocratie qui pourrait être un enseignement riche de la crise du Covid".

"Le changement commence par soi-même et ce serait du gâchis si chacun n'essayait pas de faire ce petit exercice de discernement. Il y a de profondes aspirations chez chacun à tenter cette aventure du changement et pour ça il ne faut pas tout changer d'un coup. Il y a dans nos vies de belles choses à remarquer aussi et ensuite, se mettre en route, en commençant par de petites résolutions, l'une entraînant l'autre, pour entrer dans une démarche vertueuse et positive".

"On se rend compte tout d'un coup, puisqu'il n'y a plus d'avions, plus de trains, plus d'autoroutes, etc, on vit dans une paix extérieure fort agréable et puis la crise montre aussi que, pour un grand nombre de pans d'activités, on peut les faire en se déplaçant moins et en réorientant notre manière de les faire. Et donc c'est très intéressant parce que ça nous confronte très directement à ce qui est souhaitable d'un point de vue climatique et d'un point de vue énergétique, et que là on est obligé de mettre en oeuvre".

Le vélo : "Ce qui est très intéressant c'est qu'au départ le vélo a été ostracisé : le gvmt a interdit le vélo en tant que pratique sportive et aussitôt, la police et la gendarmerie en ont conclu qu'il ne fallait pas faire de vélo et ont verbalisé des centaines de cyclistes qui utilisaient le vélo comme mode de déplacement. Il a fallu une alerte des associaitons et du monde du deux-roues, pour que finalement le gouvernement dise officiellement que le vélo était un mode de déplacement. Depuis, c'est l'exact inverse qui se passe : les collectivités se rendant compte qu'il faut de l'espace pour se déplacer puisqu'il va falloir respecter les distances entre les uns et les autres et un mode de déplacement qui ne soit pas celui de la lenteur de la marche à pied, trouvent dans le vélo un allié de choix pour réussir à mettre en place des moyens de se déplacer en nombre, sur des distancesmoyennes de quelques kilomètres, qui sont les distances du quotidien, en pratiquant ce qu'on appelle de l'urbanisme transitoire pour tester, voir ce que ça donne. Ce en quoi j'ai un espoir assez fort c'est qu'une fois qu'on se met à faire du vélo avec des infrastructures qui permettent de le faire donc avec des espaces dédiés assez larges dans lesquels on se sent en sécurité, en général on ne revient pas en arrière. Il y a donc quelque chose qui est en train de se passer qui est porteur d'espoir". La grande question : "est-ce que la crise va durer suffisamment longtemps pour que les gens prennent goût à faire du vélo, à marcher et à faire de la trottinette et donc que l'on pérennise cet urbanisme transitoire?"

Transports publics : "Très concrètement, le métro-boulot-dodo, on ne pourra pas continuer. On le savait déjà parce que les réseaux de transports en commun dans les métropoles et les réseaux routiers craquaient de partout. Sauf que là, avec les mesures barrières et les distances à respecter, on va devoir drastiquement diminuer le nombre de gens qui empruntent les transports. Et donc on est en pleine interrrogation sur comment faire pour qu'il y ait moins de gens qui se déplacement ou en tout cas que chacun parcoure moins de distance et donc mette moins de pression sur les réseaux routiers et de transport en commun. Et ce qui est très intéressant dans ce contexte, c'est que les visio conférences et le télétravail, pourtant réalisés dans des conditions ubuesques pour beaucoup de gens qui faisaient en même temps l'école à la maison et le travail dans un bureau improvisé à leur domicile, ça a explosé. Zoom qui est la principale application de visioconférence est passé de 10 millions à 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Ca montre bien qu'il y a un glissement au point que certaines entreprises commencent à communiquer sur le fait qu'elles passent en télétravail. J'ai même vu une entreprise nancéenne qui dit : vous serez obligés de venir au travail tous les deux mois, le reste du temmps, vous faites comme vous voulez".

"Je crois que fondamentalement, les gens sont prêts à ralentir, à ne plus être dans la course permanente". "Est-ce qu'on est obligé d'aller à 10 kilomètres pour faire ses courses ? Dans les zones urbaines, la questions des distances qu'on va parcourir est apparue de manière très forte pendant ce temps de confinement." "Un chanement d'habitudes, ça s'opère rarement en moins de 6 mois".

Souvent il faut une crise ou une contrainte pour qu'on change : "Lorsqu'une entreprise veut que les gens changent de logiciel, il y a qu'une chose à faire : annoncer qu'on va changer de logiciel et à un moment enlever la version d'avant. Une fois confronté à l'obligation d'utiliser le logiciel on s'y met même si on râle. Là c'est notre survie qui est en jeu et donc on râle peut-être un peu moins... évidemment ce n'est pas évident pour tout le monde, loin de là... mais la transition se fera peut-être malgré nous et finalement tant mieux parce que, elle sera douloureuse à cause du confinement et de la situaiton économique, mais elle ne le sera pas en termes de pratique, parce qu'on ne se sentira pas forcé parce que c'est secondaire par rapport à ce qu'on est en train de vivre, notamment économiquement".

"Je me méfie beaucoup des grandes tribunes signées par des dizaines de dirigeants, tout en espérant que ce genre de tribune serve de levier pour que des décisions politiques soient prises" "Toutes les entreprises qui sont confrontées à une échelle internationales ont de vraies difficultés parce que les règles de comptabilité, des marchés publiques, de concurrence, ne visent pas du tout ou très peu à intégrer les impacts environnementaux et sociaux dans les marchés. Par exemple la triple bottom line c-à-d les 3 comptabilités parallèlles qui prennent en compte l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect environnemental, ce n'est pas une norme mais quelque chose que certaines enterprises décident de mettre en oeuvre pour mesurer leur impact. Mais elles sont les seules à le faire et donc c'est très compliqué quand on est dans un monde concurrentiel de dire "moi je vais faire un effort" si les autres ne le font pas. Donc ce genre d'appel peut amener les pouvoirs publics à changer les règles".

"Ce qui est entrain de se passer c'est une confrontation entre le vieux monde avec ses avantages acquis qui dit "aidez-nous à survivre, il y a des millions d'emplois en jeu", ce qui ets vrai, et le nouveau monde, celui qui veut tenir compte de l'enjeu social et environnemental, etc, qui essaie de se battre pour sortir des limbes ou en tout cas être plus visible et reconnu. Ce nouveau monde existe depuis très longtemps de manière marginale dans l'économie de marché -5 à 15% du PIB selon les estimations- et il est capable de produire un imaginaire et cet imaginaire correspond en partie à ce qui est en train de se passer avec le télétravail : finalement, on n'est pas obligé de travaille dans une organisation pyramydale avec un chef qui donne des ordres, on peut travailler ensemble, en collaboration, dasn un objectif partagé défini ensemble. Les coopératives par exemple, les entreprises à impatcs, les entreprises à mission, toutes ces formes d'entrepreunariat proposent un imaginaire et des outils qui permettraient d'aller vers l'économie du 21ème siècle. Mais on est confronté à un combat féroce avec l'industrie du 20ème siècle qui continue à dire "donnez-moi de l'argent parce que sinon je vais mettre des millions de gens au chômage".

La crise est une opportunité pour que ça change. "Si le modèle ancien se casse la gueule c'est parce qu'il n'est plus bon".

"Une crise c'est à la fois un danger et une opportunité. Là on est vraiment sur le débat de savoir est-ce qu'on est capable d'élargir le spectre de l'économie qui a du sens et donc de l'économie du 21ème siècle ou est-ce qu'on va continuer à aider l'industrie et l'économie du 21ème siècle à encore perdurer ?"

"C'est tout à fait envisageable de lier l'aide aux entreprises à la volonté politique de changer les modèles. C'est ce qui est en train de se dessiner au Danemark par exemple ?"

