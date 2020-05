Chroniques du monde d'après 2/2

Pour Eric de Kermel, directeur de la rédaction de Terre Sauvage, auteur d'un "Abécadaire de l'écologie joyeuse" (Bayard éditions, 2020), "le Covid n'est pas une bonne nouvelle pour l'écologie, si on ne retrouve pas des lieux de gestion du long terme". Pour lui, "sur la question écologique la crise du Covid n'a rien changé. Les problématiques posées en matière de biodiversité et de climat étaient posées bien avant et la réponse à ces défis doit s'élaborer et se construire sur le temps long. On met trop de temps à mettre en place les vraies réponses structurelles qui feront que les choses changeront et c'est seulement ce temps long qui permet d'éccompagner les changement et d'intégrer tous ceux qui sont plus vulnérables, plus fragiles ou ceux qui ont des activités polluantes ou qui impactent la biodiversité".

Dire que tout doit changer, un luxe pour nantis?

Car pour lui, "envisager de façon radicale le moment dans lequel on est, en se disant que tout doit changer (...) est possible quand on a soi-même des ressources matérielles, psychiques, intellectuelles, spirituelles pour nous aider à envisager ces changements". Il estime qu'envisager les choses de cette manière, "c'est oublier tous ceux qui n'ont pas ces ressources", car affirme-t-il, "on voit bien que la crise accentue encore plus les lieux de fragilité, de désespérance, les lieux sous tension. C'est vrai du couple ou de la famille où il peut y avoir de la maltraitance, de la petite entreprise qui a du mal à boucler ses fins de mois et dont les salariés perdent leur emploi et n'ont plus de ressources, c'est vrai de ceux qui sont en train de jeter leurs stocks de fraises parce qu'ils ne trouvent pas de circuits pour les écouler. Ces personnes, qui sont majoritaires, leur souhait profond est d'abord que ça redevienne comme avant et qu'ensuite éventuellement on se pose d'autres questions. Donc, si on ne pense ce monde d'après que de façon idéale, nous qui sommes nantis d'un certain nombre de ressources qui nous permettent de l'aborder sereinement et qu'on ne pense pas en même temps à la façon dont on va accompagner l'ensemble de ces personnes pour qu'elles puissent garder leur dignité, on va passer à côté de quelques chose, en clivant encore plus comme lors de la crise des gilets jaunes, en faisant de l'écologie un truc pour les bobos".

Un outil pour réfélchir concrètement à l'après

Alors que faire? Ne faut-il rien changer? Pour Eric de Kermel, c'est d'abord au niveau individuel que les choses peuvent se jouer, car "chacun aura peut-être envie de faire des choix pour changer la donne". Et pour cela, Eric de Kermel fait référence à un outil mis au point par le philosophe et sociologue Bruno Latour, une des grandes voix de l’écologie en France. Il a publié fin mars sur le site AOC un texte et surtout un outil pour réfléchir concrètement à l’après, en s’appuyant sur l’expérience vécue ces dernières semaines. Cela ressemble à un questionnaire mais Bruno Latour insiste sur le fait que ce n’est ni un sondage ni un questionnaire mais une aide à l’autodescription. Pour Eric de Kermel, cet outil peut nous aider à ne pas passer à côté de "cette occasion extraordinaire qui nous est donnée de réinterroger un certain nombre de nos modes de fonctionnement". Mais, met-il en garde, "il ne faut pas tout changer d'un coup. Il y a dans nos vies de belles choses à remarquer aussi et ensuite, se mettre en route, en commençant par de petites résolutions, l'une entraînant l'autre, pour entrer dans une démarche vertueuse et positive".

Passer d'un monde à l'autre

Dans la deuxième partie de ce numéro de Commune planète, Ludovic Bu, consultant, spécialiste en mobilités et en mobilités durables et en management innovant, livre sa vison de ce que la crise actuelle peut changer. Selon lui, depuis quelques semaines, nous faisons l'expérience d'être obligés de mettre en oeuvre "ce qui est souhaitable d'un point de vue climatique et d'un point de vue énergétique". Et d'ajouter: "Une crise c'est à la fois un danger et une opportunité. Là on est vraiment sur le débat de savoir si on est capable d'élargir le spectre de l'économie qui a du sens et donc de l'économie du 21ème siècle ou si on va continuer à aider l'industrie et l'économie du 21ème siècle à encore perdurer. Ce qui est entrain de se passer, explique c'est une confrontation entre le vieux monde avec ses avantages acquis qui dit "aidez-nous à survivre, il y a des millions d'emplois en jeu", ce qui ets vrai, et le nouveau monde, celui qui veut tenir compte de l'enjeu social et environnemental, etc, qui essaie de se battre pour sortir des limbes ou en tout cas être plus visible et reconnu".

Et pour lui, la clé de l'issue du combat entre ces deux mondes, c'est la décision publique : "c'est tout à fait envisageable de lier l'aide aux entreprises à la volonté politique de changer les modèles. C'est ce qui est en train de se dessiner au Danemark par exemple". Cette action publique pourrait d'articuler avec les évolutions individuelles: "je crois que fondamentalement, les gens sont prêts à ralentir, à ne plus être dans la course permanente" déclare Ludovic Bu. "Est-ce qu'on est obligé d'aller à 10 kilomètres pour faire ses courses ? Dans les zones urbaines, la questions des distances qu'on va parcourir est apparue de manière très forte pendant ce temps de confinement." La grande question est de savoir si ces nouvelles habitudes vont s'inscrire dans le temps: "un changement d'habitudes, ça s'opère rarement en moins de 6 mois" affirme Ludovic Bu.

