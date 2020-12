Le secours en montagne des Alpes-Maritimes demande la plus grande prudence dans le massif du Mercantour. Le risque d'avalanches est là.

Vigilance météo jaune « avalanches » pour le massif du Mercantour, estimé à 4/5.

Le plus gros des précipitations aura lieu en 2ème partie de nuit entre dimanche et lundi. 30 à 60 cm de neige attendus sur le massif. Alors prudence si vous souhaitez faire des sorties, le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne des Alpes-Maritimes rappelle que la prudence est le bon réflexe: préparez votre sortie et renseignez vous auprès des professionnels de la montagne.