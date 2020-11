CIDFF : maintien des services pendant le confinement.

Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Nièvre reste mobilisé pendant le confinement.

Le CIDFF n'accueille plus le public en face à face et n'assure plus les permanences physiques délocalisées.

En revanche, il maintient ses lignes téléphoniques ouvertes ainsi que son mail pour répondre aux usager-ères-s et professionnel-le-s en recherche d'information juridique.

La juriste du CIDFF de la Nièvre répond à toutes les demandes juridiques (03 45 52 31 14 ou 06 61 06 06 98 - juridiquecidff58@gmail.com).

Des entretiens Skype sont également possibles en faisant la demande. www.nievre.cidff.info