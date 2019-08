Ciné Cool, 4 euros 50, la place du 24 au 31 août 2019 dans le Grand Est

Durant 8 jours, le public pourra bénéficier de places de cinéma à un tarif réduit unique de 4 euros 50, donnant accès à la programmation régulière, mais aussi à des avant-premières, dont certaines en présence des équipes de films.



Au total : 10 000 séances, 350 écrans participants, 70 cinémas, et 315 000 spectateurs attendus.



3 questions à Jean Marc ARPELT, président du syndicat des exploitants de cinéma Rhin et Moselle, au micro RCF de Lucien BLEMOU.



Rendez-vous sur cine-cool.com pour connaître la programmation Ciné Cool de la salle la plus proche de chez vous.