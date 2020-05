Le dimanche à 17h30

Chaque semaine, l'abbé Charles De Clercq, passionné de cinéma mais aussi par la Bible, vous propose chaque mercredi et samedi un regard sur l'actualité cinématographique et sur une sélection de films qui sont projetés dans les salles. Voici l'intégrale de ses deux émissions. Envie de plus ? Retrouvez des chroniques supplémentaires et/ou plus développées sur le site www.cinecure.be.