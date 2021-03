CINEMA : Pierre-Jean BOUILLERCE, nouveau directeur de Sceniquanon

L'activité de l'association étant contrainte par la fermeture administrative des salles jusqu'à une date non communiquée, Sceni Qua Non se concentre actuellement sur les préparatifs de l'édition 2021 de son festival du film court "Partie(s) de campagne". L'association Sceni Qua Non c’est un réseau de 31 communes adhérentes au circuit de cinéma itinérant de la Nièvre, 4 cinémas dans le Morvan et 1 cinéma dans la communauté de communes des Bertranges. Renseignements www.sceniquanon.com