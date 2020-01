cinq minutes - la marche militante de Charlotte Arnal pour le droit animalier

2.500 kilomètres à pied pour la cause animale. C’est ce que compte faire la militante Charlotte Arnal pour évoquer le droit animalier. Partie de Montpellier, le 4 octobre dernier, elle se donne un an pour rejoindre Paris et l’Assemblée Nationale, après 187 étapes dans toute la France, pour faire des recommandations aux députés. Ces jours-ci, Charlotte Arnal fait étape à Limoges et dans le limousin pour rencontrer élus et acteurs régionaux. Elle a deux semaines pour échanger et discuter sur le droit animalier. à Charlotte Arnal est au micro de Christophe Gourcerol.