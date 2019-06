Circuits courts et AMAP pour les pros !

Faire se rencontrer les producteurs, agriculteurs, éleveurs et les épiciers indépendants, les structures associatives ou collectives de restauration scolaires, mais aussi les restaurateurs en milieu rural, pour mutualiser les achats et faciliter les achats alimentaires en circuits cours voila un beau challenge. Un pari relevé depuis un an par la,maire de Benais, Stéphanie Riocreux et l'ensemble des collectivités du Bourgueillois , et challengée par le chef Vincent Simon, chef de cuisine à Ingrandes de Touraine.



Du vin on en parle dans On Passe à Table avec Gaetan Gérard, président de l'association De Mains en Vignes qui organise le 16 juin prochain la 1ère edition du salon des vins urbains, au quartier des Prébendes à Tours.



Chroniques de Virginie Charreau consacrée aux Poivres et épices en cuisine. A l'occasion du 1er festival International des Poivres qui se tiendra les 29 et 30 juin à Saint Cyr sur Loire. Marraine de cette première édition Anne Sophie Pic, chef 3 étoiles



Chronique de Jean Claude Bonnaud : focus sur le Pinot Noir, l'autre fleuron du Val de Loire