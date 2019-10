Circulez ! L'usage de la trottinette électrique est réglementé

Les trottinettes électriques prennent la voie du code de la route. Cela concerne également tous les moyens de déplacements désignés sous l'appellation EDP comprenant les giropodes ou overbord. Chantres de la mobilité douce, alternatives à la voiture et aux transports en commun, ils sont de plus en plus présents dans nos villes. Malheureusement, les incidents et accidents impliquant ces nouveaux engins augmente et une réglementation s'imposait.

L'utilisation de ces trottinettes est maintenant encadré par un décret publié samedi dernier, 26 octobre 2019. Dans les grandes lignes, on retient que ces trottinettes sont limitées à 25 km/h, sur les pistes cyclables en agglomération. On ne pourra l'utiliser que seul, sans écouteurs qui peuvent empêcher d'entendre les sons environnants, à l'image du kit main libre également interdit en voiture. Son usage n'est pas autorisé aux moins de 12 ans.

Toujours en ville, la cohabitation avec les piétons sur les troitoirs reste floue. Les usagers doivent rouler au pas sans occasionner de gêne pour les piétons. Toutefois, arrivant en période hivernale, la longueur des journées diminue, il faut mieux voir et surtout être vu. Les trottinettes devront être équipées de feux de positions à l'avant et à l'arrière.

Si vous utilisez votre trottinette en dehors des agglomérations, il faudra vous munir obligatoirement d'un casque ainsi que d'un gilet réfléchissant. Toujours pour la bonne visibilité de ces machines, "un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant" sera nécessaires en dehors des villes.

Qui dit réglementation de circulation dit également sanction. Les trottinettes conçues ou modifiées pour circuler à plus de 25 km/h seront synonyme d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Le slalom n'est réservé qu'aux skieurs sur les pistes de montagne, en trottinette c'est interdit et passible d'une contravention de 135€. Pour les autres infractions, le montant de l'amende est fixé à 35€.