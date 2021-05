Claire Bajen Castells, écrit pour tous (2)

Claire Bajen Castells est auteure de 3 collections "Marguerite", "Les p'tites bestioles" et "Armorik Park".Elle est également vice-Présidente de l'association "La Plage des Livres", agent artistique de Sillousoune, artiste-auteur-illustrateur breton. Une vie bien remplie, on revient ensemble sur son rapport à l'écriture, à la création et on évoque son dernier projet en date "Une fleure en hiver".

Plus d'infos : https://www.facebook.com/clairebajencastells

Ecouter le morceau : https://www.youtube.com/watch?v=3JgPHB5TDJY