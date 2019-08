Clara Luciani et Kavinsky aux fêtes de la Mirabelle de Metz samedi 24 août 2019

Les fêtes de la Mirabelle de Metz, c’est du 17 au 25 août 2019.



Pendant 9 jours, venez déguster le fruit emblématique de la Lorraine et ses dérivés dès 11h, avec de nombreuses animations Place d'Armes.

Apéro jazz à 19h, concerts à 20h15, et plusieurs pays invités... Les concerts ont lieu chaque soir jusqu’à 23h30.

Avec en tête d’affiche Clara Luciani samedi 24 août à 20h30, et l’artiste électro Kavinsky jusqu'au bout de la nuit...



3 questions à Hacène LEKADIT, adjoint à la culture, au micro RCF de Lucien BLEMOU.